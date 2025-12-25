В 250 городах РФ появится оплата проезда по геолокации к 2030 году

Об этом говорится в утвержденном правительством актуализированном стратегическом направлении в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бесконтактная оплата по геолокации проезда в общественном транспорте должна появиться в 250 городах РФ к 2030 году, следует из утвержденного правительством актуализированного стратегического направления в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса.

"К 2030 году будут достигнуты следующие результаты: в 250 городах обеспечена бесконтактная оплата проезда на общественном транспорте с применением технологии геолокации пассажира", - говорится в документе.

Согласно целевым показателям, в 2026 году возможность оплаты по геолокации должна быть в 15 городах, в 2027 году - в 45, в 2028 году - в 90, в 2029 году их число вырастет до 200, а в 2030 году - до 250.

Возможность оплаты проезда по геолокации появилась в 2023 году. Суть технологии заключается в том, что пассажиры могут оплачивать проезд при помощи специального приложения на смартфоне. При запуске приложения определяется местоположение пассажира и маршрут, после чего автоматически рассчитывается тариф и формируется электронный билет. Оплата производится сразу после подтверждения.