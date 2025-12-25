В РФ должны создать и протестировать минимум два прототипа беспилотных авто

Это планируют сделать к 2028 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минимум два прототипа автомобилей пятого уровня автоматизации (полностью беспилотных) планируется создать и протестировать в РФ к 2028 году, следует из утвержденного правительством актуализированного стратегического направления в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса.

"К 2028 году протестировано и создано не менее 2 прототипов высокоавтоматизированных транспортных средств 5-го уровня автоматизации", - описывается ожидаемый результат в дорожной карте по реализации направления.

В 2026 году предполагается запуск беспилотных авто 4-го уровня автоматизации на трассе М-12 "Восток". В целом стратегия предполагает увеличение пробега высокоавтоматизированных транспортных средств и коммерческого грузооборота с их использованием более чем в два раза до 2030 года. Согласно документу, в 2026 году пробег беспилотных авто на дорогах РФ составит 16,5 млн км, в 2027 году - 22,7 млн км, в 2028 году - 35,3 млн км.