В ОП объяснили, кого запрещено привлекать к работе в выходные

В защищенную категорию входят беременные женщины и несовершеннолетние, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Организации не могут привлекать к работе в выходные и праздничные дни сотрудников из числа беременных женщин и несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"К работе в праздничные и выходные дни можно привлечь не всех сотрудников. Нельзя привлекать к работе в выходные, даже при наличии согласия, беременных женщин и несовершеннолетних (кроме работников творческих профессий)", - сказал эксперт, отвечая на вопрос об условиях привлечения россиян к работе в новогодние праздники.

В основном для вызова сотрудника на работу в выходные требуется его письменное согласие. Но в случае с некоторыми гражданами не должно быть еще и медицинского запрета.

"[Это касается] женщин с детьми до 3 лет; инвалидов; работников, имеющих детей-инвалидов; работников, ухаживающих за больными членами семьи по медзаключению; матерей и отцов, воспитывающих детей до 14 лет без супруга; опекунов детей до 14 лет; одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит по контракту, работает вахтовым методом; работников, имеющих трех и более детей до 18 лет - пока младшему нет 14 лет", - объяснил Машаров.

Если работодатель не соблюдает нормы законодательства при привлечении сотрудников к работе в праздничные дни, ему грозят штрафы: для организаций - до 70 тыс. рублей, а для ИП или должностных лиц - до 20 тыс. рублей.