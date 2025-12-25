Сбер ожидает в 2026 году не менее пяти IPO российских компаний

В основном первичные публичные предложения акций пройдут из финансового сектора, информационных технологий и потребительских товаров, отметил зампредседателя правления банка Анатолий Попов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбер ожидает, что в 2026 году пройдут не менее пяти IPO (первичное публичное предложение акций - прим. ТАСС) российских компаний, в основном из финансового сектора, потребительских товаров, информационных технологий. Об этом сообщил в интервью ТАСС зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"За 2025 год три российские компании вышли на IPO. Ожидаем, что в следующем году сможем успешно закрыть через Сбер не менее пяти. В приоритете - качество сделок, а не их количество. Важнее - широкий спрос на участие в IPO со стороны институциональных инвесторов и, следовательно, высокая ликвидность бумаг на вторичных торгах", - отметил он.

По словам Попова, эмитенты уже готовы и просто ждут подходящего рыночного "окна". "В основном наш пайплайн представлен клиентами из финансового сектора, потребительских товаров, информационных технологий, здравоохранения, а также горнорудными компаниями", - указал он.

