В трех отдаленных поселениях Якутии откроют гибридные энергокомплексы

Каждый из них включает высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Открытие трех автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) с использованием возобновляемых источников энергии планируется в 2026 году в Якутии, сообщили ТАСС в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

В труднодоступных и отдаленных поселениях Якутии строят автоматизированные гибридные энергокомплексы. Каждый энергокомплекс включает высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления.

"В этом году автоматизированный гибридный энергокомплекс был введен в эксплуатацию в населенном пункте Сангар - этап 1 и мобильный автоматизированный энергокомплекс в поселке Черский, в следующем году планируется ввод в трех отдаленных и труднодоступных поселениях - Усть-Куйга, Куйдусун, Синск", - сообщили в министерстве.

Применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду. Как уточнили в министерстве, с 2021 г. по 2024 г. экономия дизтоплива 12 АГЭК составила 3 596 тонн.

Первый такой объект появился в 2021 году в арктическом населенном пункте - Табалах Верхоянского района. Всего планируется в Якутии открыть свыше 70 таких энергокомплексов.