Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Военные расходы страны на 2026 финансовый год составят 8,8 трлн иен ($56,3 млрд)

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии утвердило проект бюджета на 2026 финансовый год (начинается в апреле 2026 года) в рекордном размере 122,3 трлн иен (около $783 млрд). Он предполагает также наибольшие в истории страны расходы на оборону в размере 8,8 трлн иен ($56,3 млрд).

Увеличение военного бюджета происходит в рамках курса правительства на наращивание оборонного потенциала и принятие на вооружение ударных средств. Премьер страны Санаэ Такаити ранее поставила задачу досрочно выйти на уровень в 2% ВВП на оборонные расходы, которого изначально планировалось достичь к 2027 году.

Расходы на социальное обеспечение вырастут до рекордных 39 трлн иен ($249,5 млрд), что связано ростом стоимости медицинского обслуживания.

Как ожидается, налоговые поступления вырастут до 83,7 трлн иен ($535,5 млрд). Объем выпуска гособлигаций для обеспечения бюджета планируется держать на уровне до 30 трлн иен (порядка $192 млрд), чтобы поддерживать финансовую стабильность и не усугублять тяжелое бремя государственного долга, почти вдвое превышающего ВВП.

Проект бюджета будет представлен на рассмотрение парламента в начале 2026 года.