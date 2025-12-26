ТАСС: обновление банкноты в 1 тыс. рублей станет четвертым в ее истории

Если же учитывать промежуточные модификации, то предстоящее изменение купюры станет седьмым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предстоящее обновление банкноты номиналом 1 тыс. рублей станет четвертым по счету изменением дизайна с момента первого ее выпуска в марте 1992 года, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Всего же это будет седьмое изменение купюры, если учитывать промежуточные модификации, включая усиление защиты.

В пятницу, 26 декабря, Банк России проведет брифинг, посвященный обновленной банкноте номиналом 1 тыс. рублей. В мероприятии также примет участие генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

В сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что совет директоров регулятора концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Художники Банка России и Гознака уже работают над эскизным проектом, идет подготовка к презентации банкноты. В ходе разработки дизайна были учтены предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн-голосования.

Критика купюры

В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную купюру в 1 тыс. рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Оборотная сторона купюры вызвала критику, в том числе со стороны РПЦ из-за того, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, отсутствует крест. Банк России принял решение доработать купюру. Чтобы учесть разные мнения, ЦБ изменил процедуру отбора символов для банкнот, организовав народное голосование.