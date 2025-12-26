ФТС увеличит перечень распознаваемых товаров системой "Каскад" на 15 позиций

Это произойдет в 2026 году, сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует увеличить в 2026 году перечень распознаваемых товаров комплексом программных средств "Каскад" еще на 15 товарных позиций, сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя ФТС Алексей Тимофеев.

"Для ускорения контрольных операций нами разработан и активно применяется сервис анализа рентгеноскопических изображений - комплекс программных средств "Каскад". Его работа построена на применении технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. <…> В следующем году планируем увеличить перечень распознаваемых товаров еще как минимум на 15 товарных позиций", - сказал он.

По словам Тимофеева, "Каскад" позволяет распознавать 243 категории товаров, что в совокупности составляет почти четверть от всей товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. "К ним относятся одежда, обувь, ткани, древесина, растения, фрукты и овощи, мясо, напитки, включая алкоголь, табак, посуда, бумага и картон и многие другие. Отдельно сервис обучен выявлять оружие, наркотические средства и взрывчатые вещества", - отметил он.

Ведомство совместно с Минтрансом России вырабатывает новые подходы к организации контроля в пунктах пропуска. "Основным принципом является проведение всех необходимых контрольных мероприятий в рамках одной остановки транспортного средства", - добавил замглавы ФТС.

Тимофеев рассказал, что в 2025 году уже проведено практическое моделирование такой работы в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном. Эксперимент включает применение интегрированной системы пропуска через границу, электронную очередь для грузовиков и современные досмотровые комплексы. Эти технологии позволяют кратно увеличить количество оформленных транспортных средств без потери качества контроля.

"В 2026 году 5 пунктов пропуска, включенных в проект по сокращению времени контроля до 10 минут в рамках реализации соответствующего поручения президента, планируется оснастить современными техническими средствами и информационными решениями. Речь идет об интегрированной системе пропуска, портальных инспекционно-досмотровых и весогабаритных комплексах", - добавил замглавы ФТС.

