Япония и Россия не договорились о квотах на добычу морепродуктов

Работа в этом направлении продолжится, отметил японский министр сельского хозяйства Норикадзу Судзуки

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Япония и Россия не смогли договориться о квотах и номенклатуре промысла в исключительных экономических зонах двух стран в 2026 году. Об этом сообщил японский министр сельского хозяйства Норикадзу Судзуки.

"Мы продолжим стремиться достичь результата, который защищал бы национальные интересы Японии", - цитирует его агентство Kyodo. По словам министра, перспективы переговоров пока не ясны.

Как отмечает Kyodo, отсутствие договоренности может отразиться на рыбаках, занимающихся ловом тихоокеанской трески.

РФ и Япония ведут промысел в 200-мильных исключительных экономических зонах двух стран на основании соглашения от 1984 года. Ежегодно они проводят консультации по согласованию квот на вылов рыбы и других вопросов.