Япония и Россия не договорились о квотах на добычу морепродуктов
Редакция сайта ТАСС
03:47
ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Япония и Россия не смогли договориться о квотах и номенклатуре промысла в исключительных экономических зонах двух стран в 2026 году. Об этом сообщил японский министр сельского хозяйства Норикадзу Судзуки.
"Мы продолжим стремиться достичь результата, который защищал бы национальные интересы Японии", - цитирует его агентство Kyodo. По словам министра, перспективы переговоров пока не ясны.
Как отмечает Kyodo, отсутствие договоренности может отразиться на рыбаках, занимающихся ловом тихоокеанской трески.
РФ и Япония ведут промысел в 200-мильных исключительных экономических зонах двух стран на основании соглашения от 1984 года. Ежегодно они проводят консультации по согласованию квот на вылов рыбы и других вопросов.