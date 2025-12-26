OneTwoTrip: Москва и Петербург стали самыми популярными городами на Новый год

Третье место по числу бронирований занимает Казань, говорится в результатах исследования сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург оказались самыми популярными направлениями среди россиян для поездок в новогодние праздники, показало имеющееся у ТАСС совместное исследование банка ВТБ и сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip.

Так, по данным OneTwoTrip, на Москву пришлось 20,6% от всех отельных заказов в России - этот показатель остается неизменным второй год подряд. Санкт-Петербург занимает второе место с долей 16,6%.

На третьем месте - Казань, доля бронирований гостиниц в столице Татарстана достигла 4,4%. Замыкают пятерку Эстосадок (4,2%) и Адлер (4,1%).

"На предстоящие праздники россияне выбирают отели, ночь в которых стоит в среднем 12 тыс. рублей. Интересно, что за год этот показатель не изменился. Как и в прошлом сезоне, средний срок бронирования в отелях составляет трое суток", - отмечается в исследовании. По его данным, самыми востребованными остаются гостиницы категории четыре звезды (30% всех заказов), следом идут объекты без звезд - хостелы, апартаменты и др. (29,7%). Спрос на трехзвездочные отели составил 26,9%",

По оценке ВТБ, расходы россиян на новогодние поездки в эти праздники вырастут. В ноябре - декабре, когда традиционно бронируют отдых на праздничные даты, сумма трат по картам банка на отели и кемпинги составила 4,6 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. За неполные два месяца клиенты банка совершили более 675 тыс. транзакций в этих категориях, а средний чек составил 6,8 тыс. рублей.