"Росэл" начал серийный выпуск тахографов "Автоматика-01"

Первую тысячу приборов передали заказчику, сообщили в холдинге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) начал серийное производство тахографов "Автоматика-01" и передал заказчику первую тысячу приборов, сообщили ТАСС в холдинге.

Устройства фиксируют соблюдение водителем скоростного режима и обязательных требований к соотношению времени труда и отдыха. Они востребованы в коммерческих автоперевозках и помогают обеспечивать безопасность на дорогах.

"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" приступил к серийному производству тахографов "Автоматика-01" и уже передал заказчику первую тысячу таких приборов", - сказали в холдинге.

Устройство устанавливается в автомобиль и обеспечивает измерение, регистрацию, отображение и сохранение в автоматическом режиме параметров движения транспортных средств, а также режимов труда и отдыха водителей. Полученные данные тахограф подписывает квалифицированной электронной подписью и передает оператору.

Приборы "Автоматика-01" выпускает входящий в "Росэл" завод "Калугаприбор" концерна "Автоматика". Эти изделия отличаются удобством настройки, для которой не требуется специальная дорогостоящая аппаратура: все нужные действия можно совершить с помощью смартфона, планшета или персонального компьютера посредством проводных и беспроводных каналов связи.

Первым заказчиком тахографа "Автоматика-01" и его поставщиком на территории РФ стала группа компаний "Дозор" - официальный дистрибьютор мировых производителей транспортных систем видеонаблюдения.