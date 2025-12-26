"Авито": спрос россиян на услуги стилистов вырос на 30% перед Новым годом

Наиболее популярной услугой стало определение типажа внешности

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Интерес россиян к услугам стилистов вырос в ноябре - декабре 2025 года на 30% относительно аналогичного периода в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные сервисов "Авито услуги" и "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В преддверии новогодних торжеств все больше россиян обращаются к услугам стилистов для подготовки к торжествам. Эксперты платформ "Авито услуги" и "Авито работа" проанализировали, как изменился спрос на услуги и вакансии таких специалистов в ноябре - декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <…> Россияне заметно чаще обращались к услугам стилистов: спрос на работы таких профессионалов вырос на 30%, при этом средняя стоимость консультации начинается от 3 000 рублей", - говорится в тексте.

Наиболее востребованной услугой в ноябре - декабре 2025 года стало определение типажа внешности, показав рост спроса на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Интерес к подбору цветовой гаммы увеличился на 30%, а к комплексному подбору гардероба и консультациям по созданию образа для мероприятий - на 20%, сказано в исследовании.

Увеличение числа клиентов в предновогодний период усиливает нагрузку на салоны и студии, в связи с чем работодатели активнее привлекают специалистов и пересматривают условия найма. Так, по данным платформы "Авито работа", в ноябре - декабре 2025 года средние зарплатные предложения выросли на 26% по сравнению с 2024 годом. В среднем сотрудникам салонов красоты в этот период предлагали 107 864 рубля в месяц.

Как отметили аналитики, самый высокий прирост средних зарплатных предложений зафиксирован у визажистов - кандидатам стали предлагать на 46% больше, чем годом ранее. Соискатели в ноябре - декабре 2025 года могли рассчитывать в среднем на 79 167 рублей в месяц. У парикмахеров средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 33% и составили 105 431 рубль в месяц, у мастеров по наращиванию ресниц - на 31%, до 103 929 рублей в месяц.