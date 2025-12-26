"Авито": в 2025 году цены на ноутбуки популярных брендов снизились на 6-8%

В частности, речь идет о брендах Apple, Acer и Xiaomi

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ноутбуки брендов Apple, Xiaomi и Acer подешевели на 6-8% за 2025 год, сообщили ТАСС в "Авито". Это касается только ноутбуков в новом состоянии, но Acer также подешевел на 8% в ресейле.

Ноутбуки от Apple, согласно статистике, в среднем продавались за 95 тыс. рублей, их цена упала на 8% к 2024 году. Китайские устройства от Xiaomi подешевели почти на 8%, до средней цены в 61 тыс. рублей. Acer в 2025 году стоили порядка 38 тыс. рублей, упав в цене на 6%.

Среди перепродаваемых ноутбуков цена упала прежде всего у Sony - на 21%, до 6 тыс. рублей, у Huawei - на 15% (до 29 тыс. рублей), и у Acer - на 8%, до 15 тыс. рублей.

Подорожали новые ноутбуки от Asus (на 8%, до 74 тыс. рублей), Thunderobot (на 7%, до 79 тыс. рублей). Гаджеты бренда Lenovo выросли в цене почти на 7% до 83 тыс. рублей. Из моделей в ресейле также подорожал именно бренд Asus - на 1%, до 23 тыс. рублей.

Больше всего по продажам на "Авито" среди ноутбуков в России вырос бренд HONOR - на 38%. Устройства от Apple показали рост на 14%, Huawei - на 6%.

"Пользователи чаще всего покупают ноутбуки Apple - на них пришлось 22% продаж. Также в тройке лидеров - Asus и Lenovo с долями по 16% и 13% соответственно", - сообщил глава бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в "Авито" Павел Комаров.