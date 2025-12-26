В ДНР выделили 9,2 млн рублей на поддержку участия предпринимателей в выставках

Для продвижения продукции производителей республики организовывались бизнес-миссии, а также оказывалась помощь с рекламой на радио

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в ДНР направил на поддержку участия малого и среднего бизнеса в выставочно-ярмарочных мероприятиях более 9,2 млн рублей за год. В 2024-м этот показатель был в разы меньше - порядка 443 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес" в республике.

"Поддержку в выставочно-ярмарочных мероприятиях получили около 70 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более 9,2 млн рублей. В 2024 году девять предпринимателей получили на эти цели более 443 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для продвижения продукции производителей республики организовывались бизнес-миссии, оказывалась помощь с рекламой на радио, разработкой сайтов-визиток, изготовлением полиграфии.

В начале декабря руководитель центра в ДНР Любовь Луговая сообщила ТАСС, что "Мой бизнес" оказал донецким предпринимателям почти вдвое больше услуг, чем в прошлом году.