Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,21%

К 07:10 мск показатель находился на отметке 2 721,4 пункта

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,21% и находился на уровне 2 719,94 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 721,4 пункта (+0,27%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.