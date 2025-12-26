В Улан-Баторе стабилизировалась ситуация с нехваткой бензина из России

Замминистра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Бэгзсурэнгийн Энхтувшин сообщил о достигнутой с РФ договоренности о поставке 20 тыс. тонн топлива

УЛАН-БАТОР, 26 декабря. /ТАСС/. Ситуация с дефицитом бензина в столице Монголии стабилизировалась, достигнута договоренность с Россией о поставке около 20 тыс. тонн бензина АИ-92. Об этом сообщил на брифинге замминистра промышленности и минеральных ресурсов страны Бэгзсурэнгийн Энхтувшин.

"По состоянию на 26 декабря в Улан-Баторе стабилизировалось ситуация с нехваткой бензина. Его поставки в регионы начались сегодня утром. К вечеру завтрашнего дня распределение бензина и дизельного топлива по всей стране будет полностью стабилизировано. Достигнута договоренность о поставке около 20 тыс. тонн бензина из России на этой неделе", - заявил он.

Ранее ведомство объявило о том, что ситуация с дефицитом нефтепродуктов из РФ улучшилась в связи с увеличением их поставок за последние семь дней. По данным министерства, всего с начала декабря 2025 года было доставлено 52 683 тонны AИ-92, 1 014 тонн AИ-95, 150 058 тонн дизельного топлива и 7 440 тонн авиационного топлива.

Об обеспечении стабильности поставок нефтепродуктов Монголия и РФ договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору с поставками топлива, и подчеркнул, что Россия "давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами". Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.