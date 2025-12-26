Минэнерго Турции: РФ обеспечила финансирование проекта АЭС "Аккую" в $9 млрд

Проект включает энергоблоки с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+

СТАМБУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Россия обеспечила новое финансирование проекта строительства первой турецкой АЭС "Аккую" в размере порядка $9 млрд. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

"Россия обеспечила новое финансирование в размере около $9 млрд для проекта "Аккую", - приводит его высказывания деловая газета Dünya.

"Этот источник [финансирования], вероятно, будет использован в 2026-2027 годах. Только в 2026 году по этому каналу в Турцию поступит $4-5 млрд внешнего финансирования", - отметил он.

Байрактар также подтвердил планы Турции по запуску первого реактора АЭС "Аккую" в 2026 году. "2026 год определен в качестве целевого года, когда первый реактор начнет производство электроэнергии", - сказал турецкий министр.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй".