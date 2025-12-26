"Норникель" закладывает на 2026 год положительный денежный поток на дивиденды

Президент компании Владимир Потанин не уверен, что по итогам 2025 года будут дивиденды

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Норникель" уже закладывает на 2026 год положительный денежный поток для выплаты дивидендов. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, бизнес постепенно переходит на то, что "появляется положительный денежный поток".

"Поэтому в ближайшее время, я думаю, что мы уже сможем перейти и к выплате дивидендов - конечно, не таких больших, как были раньше. По итогам 2025 года я не уверен, что они будут. Мы сейчас, конечно, посмотрим еще итоги года, но в 2026 году мы уже закладываем положительный финансовый поток для выплаты дивидендов", - указал он.

Свободный денежный поток "Норникеля" в первом полугодии 2025 года составил $1,4 млрд, скорректированный денежный поток составил $224 млн. Менеджмент компании неоднократно заявлял, что планирует рассматривать свободный денежный поток (FCF) в качестве базы для выплаты дивидендов.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).