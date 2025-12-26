Собственные доходы Забайкалья впервые превысили 100 млрд рублей

Итоговые доходы краевой казны выросли до 160,7 млрд рублей

ЧИТА, 26 декабря. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Забайкальского края приняли поправки в бюджет на 2025 год. По обновленным данным, собственные доходы региона впервые превысили 100 млрд рублей, сообщили в пресс-службе парламента.

"Парламент Забайкалья утвердил на внеочередном заседании последние поправки в бюджет края 2025 года и планового периода. Итоговые доходы краевой казны выросли до 160,7 млрд рублей, из которых собственные доходы - 104 млрд рублей. Отметим, что в 2019 году собственные доходы края были всего 39 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собственные доходы региона будут направлены на сокращение дефицита бюджета - 3,7 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей потратят на поддержку юрлиц в сфере топливо-энергетического комплекса. Кроме того, объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет был увеличен на 2 млрд рублей. Это целевые средства, из них 840 млн рублей направят на противопожарную безопасность. Остальная сумма распределена на социальные выплаты, увеличение зарплат и оказание медпомощи участникам СВО.

"В законе учитывается увеличение собственных доходов края на 4,8 млрд рублей. Рост доходной части обусловлен дополнительными поступлениями от предприятий по добыче полезных ископаемых по налогу на прибыль - 4,5 млрд рублей, а также неналоговых доходов в сумме 332 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра финансов региона Веры Антроповой.

С учетом последних изменений итоговые параметры бюджета 2025 года составляют: доходы - 160,7 млрд рублей, расходы - 168,3 млрд рублей, дефицит - 7,6 млрд рублей.