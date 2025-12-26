Мантуров: власти РФ рассчитывают на рост промышленности в 2026 году на 2,5-3%

Российская промышленность в 2025 году демонстрирует аналогичный рост

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российская промышленность продемонстрирует рост на 2,5-3% в 2025 году, власти рассчитывают на такие же показатели в 2026 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Рассчитываем, что те национальные проекты, которые стартовали с этого года, и инструменты поддержки будут в первую часть и, начиная, в частности, с этого года направлены именно на эти направления. Мы рассчитываем, что следующий год будет примерно с такими же показателями, как и 2025-й, то есть 2,5-3%", - сказал он.