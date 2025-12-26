Участника "Времени героев" Шонова назначили замруководителя центра БАС

С назначением кавалера двух орденов Мужества поздравила его наставник в программе заммэра Москвы Наталья Сергунина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Эдуард Шонов назначен заместителем гендиректора АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (ФЦ БАС). Об этом сообщила пресс-служба программы "Время героев".

В мае прошлого года Шонов стал одним из 83 участников программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

"Беспилотные системы уже доказали свою эффективность в десятках отраслей - от мониторинга инфраструктуры до сельского хозяйства. Наша задача - ускорить внедрение этих технологий и подготовить кадры, способные в будущем управлять беспилотной авиацией в России. Программа "Время героев" нацеливает нас на новые вызовы и решение задач в интересах страны", - приводятся в сообщении слова Шонова.

ФЦ БАС объединил ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, комплектующих и программного обеспечения. Он находится в столичном индустриальном парке "Руднево". С назначением Шонова поздравила его наставник в программе "Время героев" заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В центре работают настоящие профессионалы, которые создают, модернизируют и тестируют самые передовые решения. Здесь же проводят технологические турниры и готовят новое поколение специалистов. Такой комплексный подход к развитию беспилотных авиационных систем принципиально важен для конкурентоспособности страны в данной области", - сказала Сергунина.

Эдуард Шонов родился в городе Камень-на-Оби Алтайского края в 1991 году. В 2015 году окончил Военный университет МО РФ. За выполнение боевых задач награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова и медалью "За отвагу". В апреле 2025 года Шонов был назначен на должность советника департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.