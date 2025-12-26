Потанин заявил о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки

Разрыв между инфляцией и ставкой составляет около 10%, что создает для регулятора запас по дальнейшему снижению, указал президент "Норникеля"

Глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ должна снижаться и дальше, заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно, ставка должна снижаться дальше. Отвечая более конкретно на ваш вопрос, какая ставка идеальна, мне кажется, что здесь не совсем в ставке дело, а в том, какая разница, или, как говорят, спред какой между инфляцией и ставкой", - сказал он.

Пока этот спред очень большой - порядка 10%, отметил он. "Конечно, это большой разрыв, и он подлежит сокращению. Это создает определенный запас для регулятора по дальнейшему снижению ставки", - добавил Потанин.

ЦБ РФ 19 декабря понизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых на фоне замедления темпов роста цен. Вместе с тем регулятор указал на рост инфляционных ожиданий, который может осложнить достижение целевых показателей по инфляции.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что бизнес на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 декабря заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки.