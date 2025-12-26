Решетников ожидает инфляцию в России по итогам года в диапазоне 5,6-5,7%

Министр экономического развития РФ также предполагает, что темпы экономического роста будут чуть ниже 1%

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России на конец 2025 года может составить 5,6-5,7%. Такую оценку в интервью RT озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но, мне кажется, колебания на 0,1 в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют. Это касается и экономического роста. Вероятно, его темпы окажутся чуть ниже 1%, хотя на данный момент прогноз остается на уровне 1%, и оценка за десять месяцев также составляет 1%", - сказал министр.