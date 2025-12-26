Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Курс юаня снизился на 6,85 копейки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,95% - до 2 739,86 и 1 108,2 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 6,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,96 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 738,97 пункта (+0,92%), индекс РТС составлял 1 107,84 пункта (+0,92%). В это же время курс юаня замедлил снижение до 11 рублей (-2,75 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,21% и находился на уровне 2 719,94 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.