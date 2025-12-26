В КБР построили свыше 50 км тротуаров и пешеходных дорожек в 2025 году

Новые тротуары с уличным освещением обустроены в селах Дейское, Малка, Ташлы-Тала, Каменка, Нейтрино и Александровская по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

НАЛЬЧИК, 26 декабря. /ТАСС/. Больше 50 км тротуаров и пешеходных дорожек построили в Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году, сообщили в администрации главы республики.

"Более 50 км тротуаров и пешеходных дорожек построено в Кабардино-Балкарии в 2025 году. Это позволило обеспечить комфортный и безопасный подход к социально значимым объектам - образовательным и медицинским учреждениям, детским садам, спортивным комплексам и учреждениям культуры", - рассказали в администрации главы региона.

Новые тротуары с уличным освещением обустроены в селах Дейское, Малка, Ташлы-Тала, Каменка, Нейтрино и Александровская по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Дополнительные пешеходные зоны появились также в селениях Исламей, Нартан и Зарагиж.

Кроме того, работы провели на центральных улицах Ногмова и Кешокова в Нальчике, где тротуары обустроены с применением тротуарной плитки.