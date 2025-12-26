Индия и Россия прорабатывают судостроительные проекты на Севморпути

Торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев также отметил о работе двух стран по экономическим параметрам перевозок

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия прорабатывают возможности совместных логистических и судостроительных проектов в рамках Северного морского пути. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев.

По его словам, Северный морской путь является перспективным направлением российско-индийского взаимодействия. "На межправительственном уровне согласованы целевые ориентиры по формированию устойчивой грузовой базы, прорабатываются экономические параметры перевозок, а также возможности совместных логистических и судостроительных проектов", - сказал Соболев. Это отражает растущий практический интерес бизнеса к данному маршруту в средне- и долгосрочной перспективе, подчеркнул торгпред РФ.

Соболев отметил, что транспортно-логистическая составляющая приобретает стратегическое значение в сотрудничестве Москвы и Нью-Дели. Он напомнил, что международный транспортный коридор Север - Юг, а также альтернативные морские маршруты рассматриваются как инструменты повышения устойчивости торговых потоков и снижения логистических издержек. "Интерес бизнеса к этим направлениям последовательно растет, что подтверждается увеличением объемов перевозок как на западном, так и на восточном направлении", - указал торговый представитель России в Индии.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Его длина 5 600 км (от пролива Карские Ворота до бухты Провидения). МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает Россию, Азербайджан, Иран и Индию.