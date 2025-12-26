Дистрибьютор "Светофора" нарушил закон о торговле

Компания "Тюменьритейлгрупп" оплачивала продукцию производителя "Доширака" с нарушением законных сроков

МОСКВА, 26 декабря./ТАСС/. Дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство в отношении производителя "Доширака", сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Аналогичное нарушение выявлено в договорах поставки между логистическим центром ООО "Тюменьритейлгрупп" и еще 28 производителями продовольственных товаров, - сообщили в ведомстве. - Документ содержал условия, согласно которым не был установлен предельный срок оплаты продовольствия, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику".

В ФАС пояснили, что по закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.

"Таким образом, ООО "Тюменьритейлгрупп" производило оплату отдельной продукции с нарушением установленных торговым законодательством сроков. Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия", - сообщили в ФАС.

Тюменское УФАС России возбудило дело в отношении логистического центра "Светофора" и признало его нарушившим закон о торговле. Рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности.