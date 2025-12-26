Мишустин отметил важность скорости определения рисков Россельхознадзором

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Скорость обнаружения проблем очень важна, а потому рискориентированный подход оправдан. Это отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

"Очень важна скорость обнаружения проблемы и очень быстрое реагирование, - напомнил премьер. - Рискориентированный подход, когда фактически на этапе взвешивания рисков принимается решение о той или иной проблеме, гораздо понятнее как для самой службы, так и в первую очередь для импортеров, для сельхозпроизводителей, для тех, кто, собственно говоря, должен устранить то или иное нарушение".

У Россельхознадзора, указал Мишустин, "очень ответственные задачи и связаны они в первую очередь с обеспечением благополучия граждан, с их здоровьем". "Службой многое сделано, чтобы сформирована была обратная связь", - добавил он.

"Надзор за исполнением регуляторных норм очень важен для развития в целом агропромышленного комплекса, для продовольственной безопасности и многих других функций", - заключил глава кабмина.