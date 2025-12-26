Кабмин выделит более 45 млн рублей на создание университетских кампусов в регионах

Финансирование поступит в Пермский край, Архангельскую, Новгородскую и Тюменскую области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в течение трех лет выделит более 45 млн рублей на строительство современных университетских кампусов в четырех регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"В 2026-2028 годах свыше 45 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на создание сети современных университетских кампусов в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети". Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете на очередную трехлетку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что финансирование поступит в регионы, заявки которых на создание кампусов были одобрены Минобрнауки. Это Пермский край, Архангельская, Новгородская и Тюменская области.

Кампусы будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, учебными аудиториями, спортзалами, библиотеками, общежитиями для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, технопарками.

Отмечается, что создание таких студгородков не только даст дополнительные возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также будет способствовать развитию прилегающих к кампусу территорий.

Часть средств на создание кампусов будет инвестирована бизнесом и самими регионами. Взаимодействие с инвесторами будет строиться по модели государственно-частного партнерства или на основании концессионных соглашений.

Строительство университетских кампусов ведется по поручению президента. К 2036 году планируется создать не менее 40 подобных пространств.