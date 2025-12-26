"Аэрофлот" запустит собственное производство по ремонту двигателей в 2027 году

Гендиректор компании Сергей Александровский рассказал, что до конца декабря будут отремонтированы два двигателя

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в четвертом квартале 2027 года планирует запустить собственное производство по ремонту авиадвигателей, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Буквально в начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря будут отремонтированы еще два двигателя. Ну а в целом запуск полноценного уже производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года", - сказал он.

"Несмотря на все внешние ограничения, нам за последнее время удалось максимально эффективно настроить все процессы, связанные с техническим обслуживанием, поддержанием летной годности. Безусловно, это потребовало достаточно масштабных преобразований в целом в техническом блоке, но все эти мероприятия завершены и можно сказать уверенно, что сейчас все процессы настроены максимально эффективно с точки зрения поддержания летной годности", - добавил Александровский.

Он уточнил, что в группе "Аэрофлот" есть несколько компаний, которые обеспечивают техническое обслуживание и ремонт воздушных судов. "В первую очередь, конечно, "Аэрофлот техникс" - компания крупнейшая в России по техническому обслуживанию. Все типы воздушных судов, которые эксплуатируются в группе, наши коллеги по ним выполняют ремонт. У них есть все необходимые допуски, сертификаты", - добавил гендиректор компании.