АКОРТ назвал минимальную стоимость "новогодней корзины" в 2025 году

Цена в крупных российских торговых сетях составляет около 1,3 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минимальная цена "новогодней корзины", в которую входят бутылка игристого вина, баночка красной икры, мандарины и салат оливье, в крупных российских торговых сетях составляет около 1,3 тыс. рублей в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Читайте также Как долго можно хранить оливье, холодец и другие новогодние блюда

"Минимальная стоимость "новогодней корзины" в крупных торговых сетях в этом году составляет около 1 300 рублей. В нее входит: бутылка игристого 0,75 л, баночка красной икры 90-95 г, килограмм мандаринов и 500 г готового салата оливье", - сказал Богданов, слова которого привели в АКОРТ.

По словам Богданова, на конец декабря минимальные цены на игристое в торговых сетях находятся в диапазоне от 239 до 480 рублей в зависимости от формата магазина. Баночка красной икры стоит от 490 до 800 рублей, мандарины - от 95 до 149 рублей за 1 кг, готовый салат оливье - от 220 до 383 рублей за 500 г. "По мандаринам в этом году ситуация для покупателей благоприятная: самые доступные позиции в среднем на 25% дешевле, чем в декабре 2024 года, что дополнительно снижает стоимость новогоднего набора по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

Сильнее всего за год изменилась цена на красную икру. Так, средняя минимальная стоимость стандартной баночки 90-95 г в конце прошлого года составляла около 1,1 тыс. рублей, сейчас почти вдвое ниже - примерно 644 рублей. В пересчете на килограмм минимальные цены снизились примерно в полтора раза - с около 11 тыс. до примерно 6,9 тыс. рублей.

По сладким новогодним наборам динамика также остается умеренной. Подарочные наборы ассорти конфет в картонных и жестяных коробках в среднем подешевели на 7% по сравнению с декабрем прошлого года и стоят от 399 до 680 рублей. Минимальная цена небольшого подарка весом 150 г в крупных сетях составляет 134 рубля, в среднем такие подарки стоят около 214 рублей, а подарки весом 350 г - примерно 360 рублей, говорится в сообщении.