"Аэрофлот" в 2026 году задействует еще один самолет по "мокрому" лизингу

Авиакомпания уже взяла в аренду у iFly три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 вместе с экипажами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в 2026 году планирует задействовать еще одно воздушное судно по механизму "мокрого" лизинга (аренда воздушного судна вместе с экипажем). Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Планируем задействовать еще одно воздушное судно уже в 2026 году в рамках программы "мокрого" лизинга. То есть дополнительно их будет всего четыре", - рассказал он.

Механизм "мокрого" лизинга доступен для российских авиакомпаний на внутренних авиаперевозках с сентября 2024 года. Авиакомпания "Аэрофлот" уже взяла в аренду у iFly три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 вместе с экипажами.