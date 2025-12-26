"Норникель" ввел в эксплуатацию самую глубокую шахту в Евразии

Президент компании Владимир Потанин отметил, что шахта "Глубокая" добывает богатые руды на глубине более 2 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Норникель" ввел в эксплуатацию шахту "Глубокая" - самую глубокую шахту в Евразии. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас как раз такой период, два - три года, когда мы дорабатываем те участки, месторождения, на которых руда не такая богатая. Но к 2028 году у нас, во-первых, по плану горных работ мы выходим на более богатые руды. К тому же мы сейчас запустили в эксплуатацию шахту "Глубокая", которая добывает богатые руды на глубине более 2 км. Это самая глубокая в Евразии шахта. Здесь тоже без хай-тека не обошлось", - сказал он.