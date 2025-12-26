Потанин предложил создать на Ближнем Востоке альтернативу Лондонской бирже

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил об интересе в создании альтернативы Лондонской биржи для платиноидов.

"Или, например, если мы думаем над тем, чтобы создать новый, независимый от традиционных стандарт при торговле платиноидами, палладием и другими металлами, для этого хорошо бы создать новую биржу, которая была бы альтернативой Лондонской [бирже]", - сказал он.

По словам Потанина, в Дубае сделали "золотой стандарт" арабский, и он принимается всеми покупателями и создает благоприятные условия для реализации своих товаров золотопроизводителями. "Мы могли бы такое же сделать на Ближнем Востоке для платиноидов. И если для этого потребуются какие-то инвестиции, в том числе в производственные мощности, значит мы их сделаем", - добавил он.