Потанин: Россия должна использовать средства пенсионных фондов для инвестиций

Глава "Интерроса" отметил, что в экономике страны не так много источников долгосрочного финансирования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В РФ надо формировать условия для привлечения средств пенсионных фондов для инвестиций по аналогии с другими странами, считает глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"В нашей экономике источников долгосрочного финансирования не так много: в основном это государство и в основном это крупные инвесторы, крупные компании, крупные банки. А такие инструменты, как средства пенсионных фондов или средства страховых компаний, которые были такими серьезными драйверами развития фондового рынка в других странах - у нас пока такой источник не сформирован", - отметил он в интервью "России-24".

По словам Потанина, это достаточно длительный процесс. "Я думаю, что обязательно надо формировать такого рода источники, причем они формируются медленно и долго. Надо просто как-то более терпеливо к этому относиться и не ждать немедленных быстрых результатов", - сказал он.

Глава "Интерроса" добавил, что с начала 2000 годов система негосударственных пенсионных фондов в РФ начинала развиваться, однако затем упор был сделан на государственное пенсионное обеспечение. "Сейчас мы возвращаемся опять к развитию негосударственного пенсионного обеспечения. Но вот эти несколько лет или полтора десятка лет, которые эти инструменты не развивались, они были упущены. И если бы этот весь период негосударственного пенсионного обеспечения потихонечку бы развивалось, глядишь, оно сейчас бы уже имело бы и больший вес в системе долгосрочных инвестиций", - отметил Потанин.