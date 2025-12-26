"Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр, но и существующий сегодня набор справляется со своей задачей, сообщил генеральный директор предприятия Аркадий Трачук на брифинге в пятницу.

"Мне кажется, тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, например, в пятитысячной банкноте, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут. <….> Эта работа ведется непрерывно", - сказал он.