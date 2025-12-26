В РФ к 2028 году намерены протестировать систему взлета и посадки БПЛА на судно

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В России к 2028 году планируют протестировать систему автоматического взлета и посадки беспилотного летательного аппарата на борт судна. Это следует из утвержденного правительством РФ актуализированного стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также планы предполагают создание прототипа судна не менее 3 степени автономности (система способна взять все управление на себя, но водитель должен присутствовать в транспортном средстве на случай, если потребуется его вмешательство), создание цифрового двойника акватории протяженностью не менее 1 500 м по судовому ходу.

Кроме того, запланировано создание системы автоматической швартовки для автономных судов, подготовка проекта требования для проектирования и модернизации систем управления и связи автономных судов внутренних водных путей и методика сертификации систем управления и связи.