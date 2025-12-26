Мантуров: все оставленные иностранцами автозаводы запустят до лета 2026 года

Уже запустили свои линейки 80% площадок, отметил первый вице-премьер

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Все оставленные иностранными компаниями автозаводы будут запущены до лета 2026 года, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. То есть, у всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии", - сказал он.