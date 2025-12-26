Первый тестовый запуск с комплекса "Байтерек" планируют в I квартале 2026 года

Ракета-носитель уже находится на территории Казахстана, отметил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют, что первый тестовый запуск в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" состоится в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

"Мы сейчас ведем активную подготовку нашей стартовой площадки "Байтерек" на Байконуре. Это наша собственная казахстанская стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей между средним и тяжелым классом. Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана. Ожидаем, что в первом квартале следующего года будет первый тестовый запуск", - сказал Мадиев.

Ранее в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Роскосмос и Казкосмос приняли решение о корректировке сроков первого пуска ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек", решение носит технический характер. Отмечено, что стороны приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования. При этом дата пуска будет определена по итогам завершения всех предусмотренных процедур и согласована между участниками программы.

РФ и Казахстан реализуют проект "Байтерек" на основании соглашения 2004 года. Он предусматривает создание на Байконуре нового космического ракетного комплекса. С него планируют проводить пуски российской ракеты-носителя "Союз-5".