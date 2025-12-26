В КБР урожай плодов и ягод за год вырос на 7,4%

Основная часть урожая приходится на яблоки

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 26 декабря. /ТАСС/. Урожай плодов и ягод в Кабардино-Балкарии (КБР) за год вырос на 7,4% и составил больше 1,1 млн тонн, сообщили в администрации главы республики.

"По предварительным данным, в Кабардино-Балкарии собрано свыше 1,1 млн тонн плодов и ягод, что на 7,4% больше показателя прошлого года. Основная часть урожая приходится на яблоки. В республике выращивают множество сортов, но преобладают зимние, которые могут долго храниться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что яблоки из Кабардино-Балкарии реализуют за пределами республики. В среднем более полумиллиона тонн плодов отправляется в другие регионы страны ежегодно.