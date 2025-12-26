Мантуров: рост цен в крупных сетях значительно ниже продовольственной инфляции

Первый вице-премьер отметил, что рост у федеральных сетей по основным социально значимым продуктам составил 2,4-2,5%

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рост цен на социально значимые товары в крупных торговых сетях значительно ниже уровня продовольственной инфляции, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"В рамках борьбы с инфляцией федеральные сети демпфировали цены и, если говорить по основным показателям, рост у федеральных сетей по основным социально значимым продуктам составил 2,4-2,5%. Это говорит о том, что рост цен по сравнению в целом с продовольственной инфляцией у крупных федеральных сетей существенно меньше", - сказал он.

По словам первого вице-премьера, это влияет на снижение инфляции в целом. "Поэтому мы продолжаем эту работу с федеральными сетями, с региональными, это кассается и онлайн торговли", - добавил он.