Депутат Горелкин: в России не будут штрафовать за использование VPN

Эта тема даже не обсуждается, отметил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские власти не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов, эта тема даже не обсуждается. Об этом в Max заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Так депутат прокомментировал информацию о том, что власти Дании прорабатывают законодательную инициативу о штрафах за VPN. Парламентарий отметил, что законопроект сформулирован так, "чтобы дать возможность наказывать чуть ли не за сам факт установки на устройство соответствующего ПО".

"В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - написал Горелкин.

По его мнению, Дания была выбрана в качестве "полигона" для тестирования ограничений. "Если получится принять такой законопроект на уровне отдельного государства, будет легче ввести запрет на VPN и штрафы за его использование на уровне всего Евросоюза - и окончательно лишить граждан доступа к альтернативной информации", - заключил депутат.