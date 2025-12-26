ДОМ.РФ: шесть команд вошли в финал конкурса архитектурной концепции ФИЦ биотехнологий

Две промежуточные презентации работ запланированы на конец января и начало марта 2026 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС. Шесть команд вошли в финал Всероссийского конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания центрального корпуса и прилегающей территории ФГБНУ "ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий", куратором конкурса выступает ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании.

"Объявлены финалисты Всероссийского конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания центрального корпуса и прилегающей территории "ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий". Куратором конкурса выступает ДОМ.РФ. В результате экспертного отбора в финал вышли шесть команд", - отмечается в сообщении.

Среди вошедших в финал - четыре индивидуальных участника: IND, Wowhaus, ТПО "Резерв" и Muza Group, а также два консорциума: "Архитектурное бюро ПАСП + Проектная мастерская РОСТ" и "AI-architects + ТОЛК". Финалисты должны разработать предложения, определяющие архитектурный облик нового объекта, дизайн-код интерьеров, планировочную организацию и благоустройство территории.

"Мы ожидаем от финалистов комплексных решений и глубокой проработки, способствующих развитию российской архитектуры", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова.

Две промежуточные презентации работ запланированы на конец января и начало марта 2026 года, что позволит получить обратную связь от представителей ФИЦ и Минобрнауки РФ для доработки предложений. Итоги конкурса будут подведены в середине апреля.