Минфин не ждет в 2026 году резких изменений курса рубля

Спрос на валюту как на защитный актив сейчас практически отсутствует, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Резких изменений курса рубля в 2026 году не ожидается. Спрос на валюту как на защитный актив сейчас практически отсутствует, а укрепление рубля было связано с высокими ставками по депозитам. Об этом сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью Радио РБК.

"По мере того, как это зеркалирование подойдет к концу, и по мере реализации тренда на снижение ставки, я думаю, что динамика валюты несколько поменяется, но драматического изменения ждать не стоит", - сказал Моисеев.

Он также добавил, что ранее рубль укреплялся в том числе из-за дифференциала процентных ставок, когда по депозитам можно было получить около 20% годовых. Классический спрос на валюту практически полностью отсутствует.