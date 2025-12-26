В ОАК заявили, что финансовое положение корпорации в 2026 году выйдет в плюс

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что в 2025 году корпорация добилась роста по всем основным экономическим показателям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) в 2026 году выйдет в плюс по финансовому положению. Об этом заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что ОАК в 2025 году добилась роста по всем основным экономическим показателям. "Задача была в этом году выйти на нулевой уровень рентабельности. Я думаю, что мы максимально к этой задаче приблизимся, в будущем году абсолютно точно выйдем в плюс", - сказал гендиректор корпорации.

Говоря о показателях, связанных с долговой нагрузкой, Бадеха отметил, что "они не увеличились, а даже некоторым образом сократились".

При этом ключевая ставка негативно повлияла на экономическое состояние, подчеркнул он. "Также необходимо учитывать, что существенную долю в нашей выручке занимают поставки на экспорт, и низкий курс <...> тоже оказал негативное влияние на наши финансово-экономические результаты. Тем не менее, мы однозначно вышли на положительную динамику относительно прошлых лет и в будущем году планируем выйти на безубыточность и прибыльность", - уверен гендиректор ОАК.