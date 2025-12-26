Чекунков наградил победителей премии "Звезда Дальнего Востока"

Особое внимание уделили проектам, которые помогают собирать гуманитарную помощь и проводят патриотические акции

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Пушкина/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков наградил победителей ежегодной общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", передает корреспондент ТАСС.

"Для меня честь трудиться уже двенадцать лет в команде Юрия Петровича Трутнева. И за это время мы сопровождали и помогали без преувеличения тысячам проектов, которые реализуются на Дальнем Востоке и в Арктике. Но среди этих тысяч проектов есть особенно яркие. Звезды. И для меня лично эти звезды - это те люди, которые берут на себя смелость, берут на себя ответственность. <…> Те, кто реализует инвестиционные проекты, социальные инициативы, - это люди-созидатели. Они создают новую реальность. Они меняют наш Дальний Восток", - сказал министр.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель жюри общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" Юрий Трутнев отметил, что особое внимание уделяется проектам, которые помогают собирать гуманитарную помощь, проводят патриотические акции, занимаются изготовлением снаряжения для бойцов.

"Чувство патриотизма мне представляется необходимым качеством жителя Российской Федерации. Тот человек, который верит в свою страну и любит ее, может считаться полноценным гражданином. Уже более 2,6 тыс. работников федеральных, региональных и муниципальных органов власти Дальнего Востока приняли участие в специальной военной операции. Мы о патриотизме не рассуждаем, мы так живем. И наша общая задача - вырастить из молодых людей тех, кто действительно любит свою Родину и готов доказать это не словами, а делом. Тысячи студентов, волонтеров помогают собирать гуманитарную помощь, проводят патриотические акции, занимаются изготовлением снаряжения для бойцов. Хочу им сказать спасибо. Это важное и нужное дело. Это важно для тех ребят, который находятся на передовой и отстаивают интересы России", - сказал Трутнев.

Победители премии

Победителем в номинации "Все для Победы" стал резидент территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" - компания "Аэро-хит", которая осуществляет сборочное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Компанией запущено серийное производство малых БПЛА ударного и разведывательного типа "Велес". Победителем в номинации "Волонтерство" стала волонтерская группа "ZA 903наших ЕАО", которая оказывает помощь воинским подразделениям Еврейской автономной области, участвующих в СВО.

В номинации "Вузы для СВО" статуэтку "Звезда Дальнего Востока" получил патриотический клуб "Я горжусь" Дальневосточного федерального университета. Клуб объединяет 14 студенческих объединений ДВФУ. В данных объединениях состоит более 1 500 студентов ДВФУ, составляющих ядро патриотического актива университета, вокруг них сформировано сообщество из более 3 500 студентов, принимающих участие в организации патриотических мероприятий в рамках университета. Лучшими в номинации "Гектар Победы" стал проект "Ямщицкое подворье" из Якутии. Одной из задач своего туристического проекта авторы считают знакомство гостей Якутии с уникальным бытом и культурой потомков государевых ямщиков.

Победителем в номинации "Технологические новации" стал многопрофильный медицинский центр "Эр Энд Эм Медицинский центр" из Хабаровского края. "За вклад в стратегическое развитие Дальнего Востока и Арктики" награжден "ГДК Баимская", который реализует проект по строительству объектов Баимского горно-обогатительного комбината (Баимский ГОК) для освоения месторождений Баимской рудной зоны. В номинации "Лидер в создании комфортных рабочих условий" победителем стала компания АО "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) (входит в ГК "КОЛМАР"), которая ввела в эксплуатацию первую очередь и занимается развитием транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля. Терминал расположен в морском порту Ванино, бухте Мучке (Хабаровский край).

Статуэткой "Звезда Дальнего Востока" в номинации "За вклад в развитие регионов" награждена компания "ТРК" (входит в группу компаний "Антей"), которая реализует инвестиционных проект по строительству серии краболовов. В номинации "Лидер по созданию высококвалифицированных рабочих мест" победителем стала компания "Мангазея Майнинг", входящая в группу компаний "Мангазея", она реализует проект по освоению Тасеевского золоторудного месторождения в преференциальных условиях ТОР "Забайкалье".