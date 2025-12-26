ФАС: маркетплейсы заблокировали 13,3 млн карточек товаров за три года

В них не была подтверждена информация об оригинальности ассортимента

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. За три года маркетплейсы по жалобам правообладателей заблокировали 13,3 млн карточек товаров, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"В них не была подтверждена информация об оригинальности ассортимента, - пояснили в ведомстве. - Компании "Вайлдберриз", "Озон", "Яндекс" и "Aлиэкспресс" блокировали такие карточки товаров с 2023 по 2025 годы".

В службе отметили, что выстроить эту работу позволили ранее подписанные на площадке ФАС добросовестные практики взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами, направленные на предотвращение реализации контрафактной продукции. Следование этим практикам является востребованным механизмом для соблюдения интересов всех участников рынка, примером эффективного саморегулирования отрасли и важным шагом в защите правообладателей, подчеркнули в ФАС.

"Эти добросовестные подходы по предотвращению реализации неоригинальных товаров на онлайн-площадках России также были включены в модельные практики взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами государств - участников СНГ", - добавили в ведомстве.