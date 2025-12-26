"Газпром нефть" расширила образовательное сообщество "Лига школ" до 7 тыс. учеников

Благодаря сотрудничеству с компанией школьники получают доступ к углубленному изучению математики, физики, химии, робототехники, программирования и биологии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 7 тыс. школьников в 2025 году присоединились к образовательной экосистеме "Газпром нефти" в рамках проекта "Лига школ". Проект расширился до 22 учебных заведений в крупных промышленных регионах, в декабре к нему присоединились школы из Тюмени, Мурманска, Томска, Надыма и Нарьян-Мара, сообщила компания.

"Газпром нефть" расширила образовательное сообщество "Лига школ" до 22 учебных заведений в крупных промышленных регионах - в декабре к нему присоединились участники из Тюмени, Мурманска, Томска, Надыма и Нарьян-Мара. Общее число школьников, вовлеченных в профильную подготовку "Газпром нефти", превысило 7 тыс.", - говорится в сообщении.

Благодаря сотрудничеству с компанией школьники получают доступ к углубленному изучению математики, физики, химии, робототехники, программирования и биологии. Компания обеспечивает школы современным оборудованием, а для учителей доступны программы повышения квалификации.

"Лига школ" направлена на подготовку нового поколения инженеров, ученых и технических специалистов. Программа учитывает специфику регионов: например, в школах Мурманска и Нарьян-Мара делают упор на морскую логистику и инфраструктуру для шельфовых проектов, а в Тюмени, Томске и Надыме школьники фокусируются на инженерии, изучая цифровые двойники и участвуя в хакатонах.

"Лига школ" помогает школьникам получить качественные и востребованные знания, а преподавателям - доступ к передовым методикам. "Газпром нефть" инвестирует в будущее регионов, создает поколение специалистов, которые понимают современную промышленность и готовы развиваться вместе с компанией", - отметил ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

"Мы стараемся работать со школами в диалоге - слушаем самих ребят, узнаем, кем они хотят стать, что им интересно, какие профессии их вдохновляют. Это не односторонний процесс: мы делимся знаниями и опытом, учимся друг у друга и вместе движемся вперед", - добавила начальник управления по работе с персоналом разведки и добычи "Газпром нефти" Анна Королева.

О проекте

В 2025 году к проекту присоединились школы из 11 населенных пунктов, включая Санкт-Петербург, Оренбург, Ноябрьск и поселок Тазовский. Партнерские школы получают инвестиции в инфраструктуру, а ученики участвуют в хакатонах, кейс-чемпионатах и посещают предприятия.

"Лига школ" является частью образовательной системы компании, которая также включает "Лигу колледжей" для учреждений среднего профессионального образования и "Лигу вузов" для взаимодействия с высшими учебными заведениями.