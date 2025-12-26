Судостроительные заводы Поморья построят два доковых комплекса

Это позволит сократить дефицит доковых мощностей в регионе

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Судостроительные заводы Северодвинска в Архангельской области введут в эксплуатацию до конца 2026 года два доковых комплекса, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. Это позволит сократить дефицит доковых мощностей в Поморье.

"Крупнейшие заводы Северодвинска - "Севмаш" и "Звездочка" - последовательно выполняют задачи по строительству и ремонту подводного флота страны. Для этого продолжается возведение трех современных доковых комплексов. Два из них планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Это позволит не только обеспечить стабильное выполнение гособоронзаказа, но и существенно снизить дефицит доковых мощностей в регионе", - отметил губернатор.

Заметный рост демонстрируют и компании гражданского судостроения и судоремонта. Их силами уже построены и введены в эксплуатацию два буксира проекта "Ярослав", три баржи-площадки грузоподъемностью по 1,8 тыс. тонн, плавучие причалы для островных территорий области. В работе - строительство баржи грузоподъемностью 1 тыс. тонн. Параллельно идет модернизация производств, внедряются современные технологии и принципы бережливого производства.

"Развитие судостроения и судоремонта в 2025 году дает ощутимый практический эффект: растут объемы производства, доходы работников и уровень кооперации между предприятиями. Этот задел укрепляет позиции Архангельской области как одного из опорных регионов в развитии Северного морского пути и всего отечественного судостроения", - добавил Цыбульский.