Свыше 100 тыс. человек приняли участие в инвестиционном чемпионате "Т-инвестиций"

Призовой фонд составил 160 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек приняли участие в Российском инвестиционном чемпионате 2025 года, организованном "Т-инвестициями". Об этом говорится в сообщении компании.

"В этом году количество участников превысило 100 тыс. человек, более 15 тыс. участников получили призы, а призовой фонд составил рекордные 160 млн рублей", - сказали в компании, заметив, что один из победителей увеличил свой капитал в 20 раз за три месяца чемпионата, а совокупный оборот участников вновь обновил рекорд, превысив 4 трлн рублей.

Мероприятие проводится ежегодно с 2022 года. "В четырех сезонах приняли участие более 270 тыс. человек, за четыре года организаторы разыграли призовой фонд общим размером 510 млн рублей", - напомнили в "Т-инвестициях".

Чемпионат же нынешнего года стартовал 8 сентября, его участниками стали как профессиональные трейдеры, так и начинающие инвесторы со всей России. "В этом году чемпионат впервые проходил в рамках масштабной инициативы Т-Инвестиций "Осень трейдинга", которая включала в себя бесплатный образовательный марафон Trading boost camp, трехмесячный РИЧ Марафон и четыре трехнедельных тематических турнира - РИЧ Спринты", - продолжили в компании.

В частности, участники получали знания и рабочие стратегии от опытных трейдеров - и сразу же применяли их в реальных сделках. "Кроме того, в этом году были запущены Гильдии - новый формат командного участия в чемпионате: инвесторы объединялись в команды, чтобы общаться, обмениваться опытом и знаниями, разрабатывать стратегии, ставить общие цели и достигать их", - сказали в компании. Здесь также напомнили, что участниками чемпионата стали клиенты "Т-инвестиций", имеющие брокерский счет с балансом не менее 1 тыс. рублей, а также профиль в соцсети "Пульс" и прошедшие специальную фрод-проверку.